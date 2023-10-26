Окупанти мобілізують шахтарів у Луганській області, - партизани

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

Так, у Ровеньках, Красному Лучі та Краснодоні шахтарям місцевих підприємств почали видавати повістки.

"РФ окупувала більшу частину Луганської області, знищила більшість шахт і тепер взялася мобілізувати шахтарів", - зазначають партизани.

Мобілізація РФ на окупованих територіях України

У вересні в Центрі національного супротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях, у тому числі й на Херсонщині, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення. Причому вже наприкінці вересня окупанти посилили тиск на чоловіків призовного віку. Зокрема, ті, хто отримує паспорт РФ, відразу потрапляють на облік у військкомат окупантів, а згодом - воювати на фронт проти України. Також повістки роздають під час рейдів із примусової паспортизації.

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць.