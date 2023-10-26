ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти мобілізують шахтарів у Луганській області, - партизани

Луганськ, Четвер 26 жовтня 2023 10:59
UA EN RU
Окупанти мобілізують шахтарів у Луганській області, - партизани Фото: окупанти мобілізують шахтарів у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованій Луганській області російські загарбники роздають повістки навіть шахтарям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

Так, у Ровеньках, Красному Лучі та Краснодоні шахтарям місцевих підприємств почали видавати повістки.

"РФ окупувала більшу частину Луганської області, знищила більшість шахт і тепер взялася мобілізувати шахтарів", - зазначають партизани.

Мобілізація РФ на окупованих територіях України

У вересні в Центрі національного супротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях, у тому числі й на Херсонщині, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення. Причому вже наприкінці вересня окупанти посилили тиск на чоловіків призовного віку. Зокрема, ті, хто отримує паспорт РФ, відразу потрапляють на облік у військкомат окупантів, а згодом - воювати на фронт проти України. Також повістки роздають під час рейдів із примусової паспортизації.

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Мобілізація в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ