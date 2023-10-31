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Окупанти вербують ув'язнених в Луганській області до армії РФ

Україна, Вівторок 31 жовтня 2023 08:38
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Окупанти вербують ув'язнених в Луганській області до армії РФ Фото: ув'язнених в Луганській області вербують до армії РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська займаються вербуванням ув'язнених на території тимчасово окупованої Луганської області. Їх хочуть "запроторити" ло лав армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Їх вербують до лав армії РФ, маніпулюючи почуттям образи до правоохоронних органів України", - розповів він.

За даними голови ОВА, у разі ж відмови ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій.

"Особлива увага надається тим, кого засудили за українським законодавством і хто ще відбуває покарання. Відповідні списки вже зібрані окупаційною адміністрацією", - додав Лисогор.

Мобілізація РФ в окупованій Луганській області

У вересні в Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема й у Херсонській області, закінчується підготовка до початку мобілізації місцевого населення. Винятком не стала й Луганська область, де окупанти роздають повістки навіть шахтарям.

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць.

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