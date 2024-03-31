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Не вистачає окупантів? Путін підписав указ про весняний призов до армії

Москва, Неділя 31 березня 2024 13:13
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Не вистачає окупантів? Путін підписав указ про весняний призов до армії Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Планують набрати 150 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Весняний призов у Росії розпочнеться завтра, 1 квітня, і триватиме аж до 15 липня.

За новими правилами, які набули чинності в Росії 1 січня, призову на строкову службу підлягають громадяни у віці від 18 до 30 років, за винятком тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому 28 або 29, і хто перебуває в запасі.

Згідно з указом диктатора, до російської армії планують набрати 150 тисяч новобранців.

Втрати армії РФ на війні проти України

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже 442 тисячі солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 650 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

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