В окупованому Маріуполі росіяни хочуть мобілізувати місцевих чоловіків

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків. Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін видав указ про призов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

"Можна припустити, що під так званим призовом, окупанти розпочнуть справжню мобілізацію на захоплених територіях. Росіяни хочуть кидати українських чоловіків на фронт вмирати за Путіна", - зазначили у міськраді.

При цьому місцеві адміністрації мають посприяти військовим комісаріатам та "взяти під особистий контроль виконання завдання з призову громадян".

Згідно з документом, який розмістили місцеві ресурси, до 1 квітня мають бути створені призовні комісії. Під призов підпадають чоловіки 1994-2006 років народження.

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплено російськими військами у лютому 2022 року.

При цьому з перших днів вторгнення російські війська роблять все для того, щоб перетворити Маріуполь на військову базу, зокрема приморський порт. Наприклад, у серпні 2023 року в порту тимчасово окупованого Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель, а також раніше там помітили чотири бойові вертольоти загарбників.

Крім того, раніше повідомлялося про облаштування військових баз РФ у Маріуполі, які розташовані поза промисловою зоною міста. Там окупанти накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше колишній секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

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