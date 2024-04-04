В Запорожской области россияне готовят "мобилизацию" и собирают данные о срочниках, - ОВА

"Наших людей будут максимально направлять на линию фронта, тех, кто находится на временно оккупированных территориях. Что также знаковое: в прошлом году они срочную службу отделили для временно оккупированных территорий, поэтому они не проводили призыв. В этом году нет никакого упоминания о временно оккупированных территории, поэтому они собираются проводить полный призыв для срочной службы", - рассказал Федоров.

Он добавил, что по подсчетам населения, находящегося на временно оккупированных территориях, россияне могут "мобилизовать" в свое войско около 50 тысяч человек.

"Сегодня сложно ответить, каково это будет количество людей, но если мы говорим о мобилизационном потенциале на территории временно оккупированной части Запорожской области, то это 50 тысяч человек. Следовательно, срочников точно будет меньше, но все равно они будут максимально забирать наших жителей в свое рашистского войска", - отметил глава ОВА.

Он также рассказал, что на временно оккупированной части области россияне снова развернули мобильные блокпосты, в частности, в Мелитополе, Бердянске и Токмаке. На улицах стало больше военных и патрулей с собаками.

"Останавливают людей на улице, требуют документы и проверяют наличие на военном учете", - добавил Федоров.

К тому же, продолжается принудительная паспортизация. Жители оккупированной территории, которые еще не имеют вражеского "документа", с 1 июля для его получения будут вынуждены сдавать экзамены по истории и русскому языку.

Мобилизация в России

Как рассказывала разведка Британии, Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

В конце марта диктатор Владимир Путин также подписал указ о весеннем призыве в армию РФ. Планируется набрать 150 тысяч солдат.

Между тем, как считает разведка, теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой кремлевский режим будет использовать для усиления мобилизации.

Недавно резидент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ планирует на 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих.

Отметим, что российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Также недавно стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин.