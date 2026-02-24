ua en ru
РФ массированно ударила дронами по "Нафтогазу" на Харьковщине: объект остановили

Украина, Вторник 24 февраля 2026 18:29
РФ массированно ударила дронами по "Нафтогазу" на Харьковщине: объект остановили Иллюстративное фото: РФ массированно ударила дронами по "Нафтогазу" на Харьковщине (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Российские войска в течение суток 24 февраля снова атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза". Под удар попал объект в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Читайте также: Горит пожар, есть разрушения: Россия снова ударила по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине

Удар дронами по газодобывающему объекту

По словам Корецкого, на этот раз российские войска применили беспилотники. Атака продолжалась в течение дня.

"Россия в очередной раз атакует газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз. На этот раз удары нанесены по объекту на Харьковщине с применением дронов", - отметил он.

Зафиксированы повреждения и остановка работы

В результате удара зафиксировано повреждение инфраструктуры. Работу объекта пришлось остановить.

После завершения воздушной тревоги специалисты компании вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию последствий обстрела.

Атаки на нефтегазовую систему

В последнее время российские войска регулярно наносят удары по объектам группы "Нафтогаз" в разных регионах Украины. С начала года уже зафиксировано около двух десятков атак на предприятия компании.

В частности, в ночь на 8 февраля беспилотники атаковали объекты на Полтавщине - из-за прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, часть оборудования была разрушена.

Уже 9 февраля российские силы снова нанесли удары по производственным мощностям "Нафтогаза" в других областях. В обоих случаях обошлось без пострадавших, а пожары удалось быстро ликвидировать.

Ранее, 27 января, под удар попал объект критической инфраструктуры на Львовщине, где также вспыхнул масштабный пожар.

