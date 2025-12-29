РФ має показати прагнення до зупинки бойових дій: лідери Європи звернулися до Москви

РФ повинна проявити відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій. Такого висновку дійшли європейські лідери під час останніх подій мирного врегулювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Італії.
У пресслужбі йдеться, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом після переговорів у Флориді.
Європейські політики заслухали Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі стосовно мирного врегулювання. А саме сторони обговорили поточний стан щодо гарантій безпеки для України та ті питання, які залишилися відкритими.
Джордія Мелоні знову наголосила на важливості збереження згуртованості між партнерами в момент, коли переговорний процес демонструє прогрес, - йдеться на сайті уряду Італії.
Також представники США, Європи та України підтвердили необхідність максимальної узгодженості з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її партнерів.
"У підсумку сторони дійшли згоди, що саме Росія повинна продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій", - йдеться на сайті Ради міністрів Італії.
Європейські лідери стежили за перебігом переговорів Зеленського і Трампа у Флориді стосовно мирного плану щодо України, які пройшли 28 грудня.
Основні моменти, які варто виділити за підсумками зустрічі: тема Донбасу так і залишилася невирішеною, водночас Трамп визнав поступки Москви щодо ЗАЕС; гарантії безпеки для України готові на сто відсотків, сам мирний план загалом - на 90%.
Також відомо, що Трамп створить робочу групу, що складатиметься з перших осіб Сполучених штатів, яка працюватиме з Росією щодо мирного врегулювання.
При цьому вже наступного тижня має бути фіналізація питань, обговорюваних Трампом і Зеленським у США, про що заявив глава держави.Також у січні очікується поїздка європейської делегації та української до Вашингтона.
Після зустрічі у Флориді Трамп і Зеленський провели телефонні бесіди з європейськими лідерами. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що на спільних переговорах було досягнуто хорошого прогресу.
Більш докладно про хід переговорів лідерів у Мар-а-Лаго читайте в матеріалі РБК-Україна.