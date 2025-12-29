РФ должна показать стремление к остановке боевых действий: лидеры Европы обратились к Москве

В прес службе говорится, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с другими европейскими лидерами провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом после переговоров во Флориде.

Европейские политики заслушали Зеленского и Трампа, а также итоги их встречи касаемо мирного урегулирования. А именно стороны обсудили текущее положение с гарантиями безопасности для Украины и те вопросы, которые остались открытыми.

Джордия Мэлони снова подчеркнула важность сохранения сплоченности между партнерами в момент, когда переговорный процесс демонстрирует прогресс - говорится на сайте правительства Италии.

Также представители США, Европы и Украины подтвердили необходимость максимальной согласованности по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее партнеров.

"В итоге стороны пришли к согласию, что именно Россия должна продемонстрировать ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий", - говорится на сайте Совета министров Италии.