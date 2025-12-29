"Досягнуто хорошого прогресу": глава ЄК про переговори Зеленського, Трампа і лідерів Європи

Глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що на переговорах із президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, а також європейськими лідерами - було досягнуто хорошого прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

"Ми провели хорошу годинну розмову з президентом Трампом, президентом Зеленським і кількома європейськими лідерами, щоб обговорити їхню сьогоднішню зустріч. Було досягнуто хорошого прогресу, який ми вітаємо", - написала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа готова продовжувати працювати з Україною та американськими партнерами, щоб закріпити цей процес.

"Першорядне значення в цих зусиллях має наявність непорушних гарантій безпеки з першого дня", - резюмувала глава ЄК.