РФ має показати прагнення до зупинки бойових дій: лідери Європи звернулися до Москви

РФ повинна проявити відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій. Такого висновку дійшли європейські лідери під час останніх подій мирного врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Італії.

У пресслужбі йдеться, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом після переговорів у Флориді.

Європейські політики заслухали Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі стосовно мирного врегулювання. А саме сторони обговорили поточний стан щодо гарантій безпеки для України та ті питання, які залишилися відкритими.

Джордія Мелоні знову наголосила на важливості збереження згуртованості між партнерами в момент, коли переговорний процес демонструє прогрес, - йдеться на сайті уряду Італії.

Також представники США, Європи та України підтвердили необхідність максимальної узгодженості з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її партнерів.

"У підсумку сторони дійшли згоди, що саме Росія повинна продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій", - йдеться на сайті Ради міністрів Італії.