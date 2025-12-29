ua en ru
РФ має показати прагнення до зупинки бойових дій: лідери Європи звернулися до Москви

Понеділок 29 грудня 2025 03:21
UA EN RU
РФ має показати прагнення до зупинки бойових дій: лідери Європи звернулися до Москви Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Офіс президента)
Автор: Маловічко Юлія

РФ повинна проявити відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій. Такого висновку дійшли європейські лідери під час останніх подій мирного врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Італії.

У пресслужбі йдеться, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні разом з іншими європейськими лідерами провела телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом після переговорів у Флориді.

Європейські політики заслухали Зеленського і Трампа, а також підсумки їхньої зустрічі стосовно мирного врегулювання. А саме сторони обговорили поточний стан щодо гарантій безпеки для України та ті питання, які залишилися відкритими.

Джордія Мелоні знову наголосила на важливості збереження згуртованості між партнерами в момент, коли переговорний процес демонструє прогрес, - йдеться на сайті уряду Італії.

Також представники США, Європи та України підтвердили необхідність максимальної узгодженості з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її партнерів.

"У підсумку сторони дійшли згоди, що саме Росія повинна продемонструвати відповідальність і відкритість до переговорів, підтвердивши реальну готовність до припинення бойових дій", - йдеться на сайті Ради міністрів Італії.

Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді та реакція Європи

Європейські лідери стежили за перебігом переговорів Зеленського і Трампа у Флориді стосовно мирного плану щодо України, які пройшли 28 грудня.

Основні моменти, які варто виділити за підсумками зустрічі: тема Донбасу так і залишилася невирішеною, водночас Трамп визнав поступки Москви щодо ЗАЕС; гарантії безпеки для України готові на сто відсотків, сам мирний план загалом - на 90%.

Також відомо, що Трамп створить робочу групу, що складатиметься з перших осіб Сполучених штатів, яка працюватиме з Росією щодо мирного врегулювання.

При цьому вже наступного тижня має бути фіналізація питань, обговорюваних Трампом і Зеленським у США, про що заявив глава держави.Також у січні очікується поїздка європейської делегації та української до Вашингтона.

Після зустрічі у Флориді Трамп і Зеленський провели телефонні бесіди з європейськими лідерами. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила, що на спільних переговорах було досягнуто хорошого прогресу.

Більш докладно про хід переговорів лідерів у Мар-а-Лаго читайте в матеріалі РБК-Україна.

