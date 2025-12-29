РФ должна показать стремление к остановке боевых действий: лидеры Европы обратились к Москве
РФ должна проявить ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий. К такому выводу пришли европейские лидеры в ходе последних событий мирного урегулирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Италии.
В прес службе говорится, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони вместе с другими европейскими лидерами провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом после переговоров во Флориде.
Европейские политики заслушали Зеленского и Трампа, а также итоги их встречи касаемо мирного урегулирования. А именно стороны обсудили текущее положение с гарантиями безопасности для Украины и те вопросы, которые остались открытыми.
Джордия Мэлони снова подчеркнула важность сохранения сплоченности между партнерами в момент, когда переговорный процесс демонстрирует прогресс - говорится на сайте правительства Италии.
Также представители США, Европы и Украины подтвердили необходимость максимальной согласованности по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее партнеров.
"В итоге стороны пришли к согласию, что именно Россия должна продемонстрировать ответственность и открытость к переговорам, подтвердив реальную готовность к прекращению боевых действий", - говорится на сайте Совета министров Италии.
Встреча Зеленского и Трампа во Флориде и реакция Европы
Европейские лидеры следили за ходом переговоров Зеленского и Трампа во Флориде касаемо мирного плана по Украине, которые прошли 28 декабря.
Основные моменты, которые стоит выделить по итогам встречи: тема Донбасса так и осталась нерешенной, при этом Трамп признал уступки Москвы насчет ЗАЭС; гарантии безопасности для Украины готовы на сто процентов, сам мирный план в целом - на 90%.
Также известно, что Трамп создаст рабочую группу, состоящую с первых лиц Соединенных штатов, которая будет работать с Россией насчет мирного урегулирования.
При этом уже на следующей неделе должна быть финализация вопросов, обсуждаемых Трампом и Зеленским в США, о чем заявил глава государства.Также в январе ожидается поездка европейской делегации и украинской в Вашингтон.
После встречи во Флориде Трамп и Зеленский провели телефонные беседы с европейскими лидерами. Президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что на совместных переговорах был достигнут хороший прогресс.
Более подробно о ходе переговоров лидеров в Мар-а-Лаго читайте в материале РБК-Украина.