РФ не лише відкинула пропозицію перемир'я у Святвечір, а й завдала удару, - Зеленський

"Цінуємо постійну увагу Папи Римського Лева XIV до всіх дипломатичних зусиль задля припинення війни Росії проти України, і поділяємо розчарування Його Святості з приводу відмови Росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що вже четверте Різдво України зустрічає в умовах повномасштабної війни, російських терактів, відключень світла через атаки окупантів та бойових дій на фронті.

"Росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті", - заявив президент.

Він закликав всіх відповідальних лідерів підтримати мир, як це робить Понтифік.

"Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності. Бажаю мирних свят кожній родині в усьому світі. Щасливого Святвечора всім, хто святкує сьогодні. Нехай мир буде відновлений у кожній миролюбній країні та кожній громаді, яка відзначає це свято в часи війни", - резюмував президент.