РФ не только отвергла предложение перемирия в Сочельник, но и нанесла удар, - Зеленский

Украина благодарна Папе Римскому за предложение установить во время праздника 24-часовое перемирие. Однако российские оккупанты не просто отклонили это предложение, а взамен устроили очередной воздушный теракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.
"Ценим постоянное внимание Папы Римского Льва XIV ко всем дипломатическим усилиям для прекращения войны России против Украины, и разделяем разочарование Его Святейшества по поводу отказа России принять недавнее предложение о рождественском перемирии", - отметил президент.
Зеленский напомнил, что уже четвертое Рождество Украина встречает в условиях полномасштабной войны, российских терактов, отключений света из-за атак оккупантов и боевых действий на фронте.
Российский режим отклонил предложение прекратить убийства в святой день и продолжил свой терроризм против гражданского населения. Нельзя позволить российским оккупантам нормализовать то, что они делают - жестокость, террор и агрессию против украинцев.
"Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности. Желаю мирных праздников каждой семье во всем мире. Счастливого Сочельника всем, кто празднует сегодня. Пусть мир будет восстановлен в каждой миролюбивой стране и каждой общине, которая отмечает этот праздник во времена войны", - резюмировал президент.
Напомним, что Папа Римский Лев XIV сообщил, что крайне расстроен тем фактом, что Россия отказалась от прекращения огня в Украине на Рождество и снова призвал к "24 часам мира".
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Россию объявить рождественское перемирие с Украиной. Зеленский поддержал эту идею, отметив, что многое в этом вопросе зависит от политической воли России.
Однако в Кремле в очередной раз продемонстрировали свою сущность террористов и цинично отвергли идею рождественского перемирия. При этом оккупанты прикрылись заявлениями о том, что якобы "хотят мира".
А 23 декабря оккупанты устроили очередной массированный ракетно-дроновой теракт и атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрела три области были почти полностью обесточены, враг повредил энергетические объекты в нескольких других регионах. Из-за теракта РФ снова усилили графики отключений электроэнергии.