Зеленський підтримав ідею Мерца про перемир'я на Різдво

Президент Володимир Зеленський підтримав ідею канцлера ФРН Фрідріха Мерца щодо різдвяного перемир'я між Україною та РФ. Однак, за його словами, багато залежить від політичної волі агресора та напрацьованих Києвом документів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Він зазначив, що не може відповідати за позицію Росії щодо перемир'я на Різдво, однак сам підтримує ідею Мерца.

"За РФ відповідати не буду, відповім як президент України. Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. І вона сьогодні (15 грудня - ред.) була оголошена ним як офіційно, так і під час наших розмов. Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я як президент безумовно підтримую таку ідею. Я вважаю, що енергетичне перемир'я - нормально, будь-яке. Будь-який сізфаєр ми будемо підтримувати", - заявив президент.

Зеленський також додав, що Київ підтримує Європу та США в кроках щодо закінчення війни в Україні.

"Багато речей, напевно, залежить від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить від наших напрацювань щодо документів", - підсумував глава держави.