У Москві цинічно відкинули ідею різдвяного перемир'я між Україною та РФ, яку запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

За його словами, подальший розвиток подій залежатиме від того, як каже президент США Дональд Трамп, чи виходять Росія та Україна на угоду чи ні.

Пєсков заявив, що "позиція РФ у цьому питанні добре відома, послідовна, прозора та зрозуміла як для американців, так і для української сторони".

"Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", - цинічно заявив речник російського диктатора Володимира Путіна.

Пєсков додав, що у Кремлі нібито прагнуть "досягти своїх цілей і зупинити війну", не уточнивши при цьому, що саме Росія розв’язала бойові дії проти України.