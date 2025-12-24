ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Папа Римський запропонував "24 години миру" після масованих атак РФ по Україні

Середа 24 грудня 2025 10:20
Папа Римський запропонував "24 години миру" після масованих атак РФ по Україні Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Папа Римський Лев XIV засмучений тим, що Росія відмовилася від припинення вогню в Україні на Різдво та знову закликав до "24 годин миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Я знову звертаюся із закликом до всіх людей доброї волі: дотриматися хоча б у свято народження Спасителя одного дня миру", - заявив Лев XIV під час звернення з Кастель Гандольфо ввечері 23 грудня.

Спілкуючись з журналістами, він також прокоментував відмову Росії від різдвяного перемир'я.

"По-справжньому глибоко засмучує те, що, судячи з усього, Росія відхилила запит про різдвяне перемир'я", - сказав Папа Римський.

Лев XIV знову закликав РФ до припинення вогню на Різдво.

"Сподіваюся, нас почують, і нехай настануть ці 24 години - один день миру в усьому світі", - наголосив він.

Перемир'я на Різдво

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Росію оголосити різдвяне перемир'я з Україною. Він висловив переконання, що саме це може стати прологом до постійного припинення вогню.

Пропозицію підтримав президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що багато в цьому питанні залежить від політичної волі Росії.

Однак у Москві цинічно відкинули ідею різдвяного перемир'я між Україною та РФ.

"Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", - заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Водночас Зеленський попередив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні у різдвяні дні.

