У РФ лікарям та пожежникам вже не вистачає бензину

Через дефіцит бензину почали зриватися закупівлі палива для лікарень, пожежних та комунальних служб. У травні - червні кількість скасованих, нереалізованих або повторно оголошених торгів для медичних закладів, комунальних та екстрених служб зросла втричі порівняно з минулим роком.

Постачальникам стало невигідно працювати за держконтрактами з фіксованою ціною. Поки проводиться конкурс, ринкова вартість палива встигає зрости, тому компанії воліють продавати бензин через роздрібні мережі або комерційним клієнтам замість участі в держзакупівлях.

Так, Самарський обласний медичний центр "Династія" не зміг придбати 8,5 тис. літрів бензину АІ-92 за 580 тис. рублів - на тендер не надійшло жодної заявки.

З тієї ж причини зірвалася закупівля 28 тис. літрів АІ-95 для реабілітаційного центру "Дарина" у Ленінградській області. Без постачальника також залишилася автобаза адміністрації Тамбова, яка намагалася придбати бензин і дизель на 2 млн рублів.

А у Володимирській області визнали такими, що не відбулися, торги компанії "Горелектросеть" на суму 2,2 млн рублів. У Ставропіллі протипожежній та аварійно-рятувальній службі довелося кілька разів переоголошувати закупівлю палива, після чого контракт уклали з єдиним постачальником.

За такою ж схемою паливо в підсумку закупив Туапсинський центр соціального обслуговування в Краснодарському краї.