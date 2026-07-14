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У РФ лікарям та пожежникам вже не вистачає бензину

05:26 14.07.2026 Вт
2 хв
Чому російські постачальники перестали працювати за держконтрактами?
aimg Пилип Бойко
Фото: заправка в Росії (Getty Images)

У багатьох російських регіонах державні установи не можуть придбати бензин у постачальників. Ті просто перестали брати участь у тендерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Известия".

Через дефіцит бензину почали зриватися закупівлі палива для лікарень, пожежних та комунальних служб. У травні - червні кількість скасованих, нереалізованих або повторно оголошених торгів для медичних закладів, комунальних та екстрених служб зросла втричі порівняно з минулим роком.

Постачальникам стало невигідно працювати за держконтрактами з фіксованою ціною. Поки проводиться конкурс, ринкова вартість палива встигає зрости, тому компанії воліють продавати бензин через роздрібні мережі або комерційним клієнтам замість участі в держзакупівлях.

Так, Самарський обласний медичний центр "Династія" не зміг придбати 8,5 тис. літрів бензину АІ-92 за 580 тис. рублів - на тендер не надійшло жодної заявки.

З тієї ж причини зірвалася закупівля 28 тис. літрів АІ-95 для реабілітаційного центру "Дарина" у Ленінградській області. Без постачальника також залишилася автобаза адміністрації Тамбова, яка намагалася придбати бензин і дизель на 2 млн рублів.

А у Володимирській області визнали такими, що не відбулися, торги компанії "Горелектросеть" на суму 2,2 млн рублів. У Ставропіллі протипожежній та аварійно-рятувальній службі довелося кілька разів переоголошувати закупівлю палива, після чого контракт уклали з єдиним постачальником.

За такою ж схемою паливо в підсумку закупив Туапсинський центр соціального обслуговування в Краснодарському краї.

Контекст новини

Після неприпинних успішних ударів ЗСУ по російських НПЗ у РФ почалась справжня паливна криза. Перероблювання у "світовій бензоколонці" відкотилось на 21 рік назад.

Кризу довелось визнати навіть диктаторові Путін. За його словами, удари ЗСУ спричинили "певні проблеми з нафтопродуктами" в Росії. Водночас він запевнив, що ситуацію нібито вдається поступово стабілізувати.

Тим часом криза з пальним відчувається і на фронті. За даними руху опору "АТЕШ", окупанти на півдні України через дефіцит пального обмежили заправку мобільних вогневих груп і підрозділів протиповітряної оборони.

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