RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В РФ врачам и пожарным уже не хватает бензина

05:26 14.07.2026 Вт
2 мин
Почему российские поставщики перестали работать по госконтрактам?
aimg Филипп Бойко
Фото: заправка в России (Getty Images)

Во многих российских регионах государственные учреждения не могут приобрести бензин у поставщиков. Те просто закончили участвовать в тендерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Известия".

Из-за дефицита бензина начали срываться закупки топлива для больниц, пожарных и коммунальных служб. В мае - июне количество отмененных, нереализованных или повторно объявленных торгов для медицинских учреждений, коммунальных и экстренных служб выросло втрое по сравнению с прошлым годом.

Поставщикам стало невыгодно работать по госконтрактам с фиксированной ценой. Пока проводится конкурс, рыночная стоимость топлива успевает увеличиться, поэтому компании предпочитают продавать бензин через розничные сети или коммерческим клиентам вместо участия в госзакупках.

Да, Самарский областной медицинский центр "Династия" не смог приобрести 8,5 тыс. литров бензина АИ-92 за 580 тыс. рублей - на тендер не поступило ни одной заявки.

По той же причине сорвалась закупка 28 тыс. литров АИ-95 для реабилитационного центра "Дарина" в Ленинградской области. Без поставщика также осталась автобаза администрации Тамбова, пытавшейся приобрести бензин и дизель на 2 млн рублей.

А во Владимирской области признали несостоявшимися торги компании "Горелектросеть" на сумму 2,2 млн рублей. В Ставрополье противопожарной и аварийно-спасательной службе пришлось несколько раз переобъявлять закупку топлива, после чего контракт был заключен с единственным поставщиком.

По такой же схеме топливо в результате закупил Туапсинский центр социального обслуживания в Краснодарском крае.

Контекст новости

После непрекращающихся успешных ударов ВСУ по российским НПЗ в РФ начался настоящий топливный кризис. Переработка в "мировой бензоколонке" откатилась на 21 год назад .

Кризис пришлось признать даже диктатору Путину. По его словам, удары ВСУ повлекли "определенные проблемы с нефтепродуктами" в России. В то же время, он заверил, что ситуацию якобы удается постепенно стабилизировать.

Тем временем кризис с горючим ощущается и на фронте. По данным движения сопротивления "АТЕШ", кафиры на юге Украины из-за дефицита горючего ограничили заправку мобильных огневых групп и подразделений противовоздушной обороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация