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В РФ критикуют фестивали с военными на фоне роста потерь в Украине, - британская разведка

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Лондон, Воскресенье 21 августа 2022 11:19
В РФ критикуют фестивали с военными на фоне роста потерь в Украине, - британская разведка Фото: В РФ критикуют фестивали с военными на фоне роста потерь в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Значительная часть военных и специалистов по безопасности, вероятно России, считает, что неуместно задействовать силы в военно-церемониальных мероприятиях в мирное время, в то время как российские войска продолжают нести тяжелые потери в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что российский сторонник жесткой линии, бывший офицер ФСБ и министр "ДНР" Игорь Гиркин с начала полномасштабного вторжения становится все более откровенным критиком того, как Кремль ведет войну в Украине.

"19 августа Гиркин опубликовал критику поведения президента Владимира Зеленского во время войны с неодобрением. Он сравнил это с ситуацией в России, где "в конце шестого месяца войны, как и раньше мы играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров", - говорится в сообщении.

Танковый биатлон - это громкое кульминационное событие Международных армейских игр России, которые, как и в обычные годы, прошли под Москвой на прошлой неделе.

Напомним, ранее британская разведка дала прогноз по ситуации на украино-российском фронте на ближайшие месяцы.

Кроме того, по данным британской разведки, война в Украине показала многочисленные неудачи российских командиров в обеспечении боевой дисциплины на низовом уровне.

Отметим, что потери России в Украине превысили 45 тысяч военных.

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