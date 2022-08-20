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Британская разведка дала прогноз по ситуации на украино-российском фронте на ближайшие месяцы

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Украина, Суббота 20 августа 2022 09:48
Британская разведка дала прогноз по ситуации на украино-российском фронте на ближайшие месяцы Фото: инициатива перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на фронте в последние недели практически не меняется. Инициатива в российско-украинской войне в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, на прошлой неделе произошли лишь минимальные изменения вдоль линии фронта. На Донбассе после небольших наступлений с начала августа российские войска подошли к окраинам города Бахмут, но еще не прорвались в населенный пункт.

По данным британской разведки, Россия не предпринимала серьезных усилий для продвижения на запорожском или харьковском направлениях. На юго-западе ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед на херсонской линии фронта. "Однако все более частые взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге", - считают в Минобороны Британии.

Маловероятно, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Российские силы на данный момент, вероятно, готовы только к ограниченным локальным атакам, редко с участием более чем роты войск, отмечается в сообщении.

"В ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет создать заслуживающие доверия, преданные своему делу силы для наступательных операций", - прогнозируют в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, война в Украине показала многочисленные неудачи российских командиров в обеспечении боевой дисциплины на низовом уровне.

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