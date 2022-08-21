У РФ критикують фестивалі з військовими на тлі зростання втрат в Україні, - британська розвідка

Значна частина військових і фахівців з безпеки, ймовірно Росії, вважає, що недоречно задіяти сили у військово-церемоніальних заходах в мирний час, в той час як російські війська продовжують нести важкі втрати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

У відомстві заявили, що російський прихильник жорсткої лінії, колишній офіцер ФСБ і міністр "ДНР" Ігор Гіркін з початку повномасштабного вторгнення стає все більш відвертим критиком того, як Кремль веде війну в Україні.

"19 серпня Гіркін опублікував критику поведінки президента Володимира Зеленського під час війни з несхваленням. Він порівняв це з ситуацією в Росії, де "в кінці шостого місяця війни, як і раніше ми граємо в Танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів", - йдеться в повідомленні.

Танковий біатлон - це гучна кульмінаційна подія міжнародних армійських ігор Росії, які, як і у звичайні роки, пройшли під Москвою минулого тижня.

Нагадаємо, раніше британська розвідка дала прогноз щодо ситуації на україно-російському фронті на найближчі місяці.

Крім того, за даними британської розвідки, війна в Україні показала численні невдачі російських командирів у забезпеченні бойової дисципліни на низовому рівні.

Зазначимо, що втрати Росії в Україні перевищили 45 тисяч військових.