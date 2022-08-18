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Британская разведка назвала одну из причин низкой эффективности российской армии

Новина українською →
Украина, Четверг 18 августа 2022 08:50
Британская разведка назвала одну из причин низкой эффективности российской армии Фото: российская армия терпит неудачи в Украине из-за низкой дисциплины (armyinform)
Автор: Александр Белоус

Война в Украине показала многочисленные неудачи российских командиров в обеспечении боевой дисциплины на низовом уровне. Одним из таких примеров является использование динамической защиты танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Совокупный эффект этих неудач, вероятно, является важным фактором низкой эффективности российских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Как отмечает британская разведка, сильный износ российских основных боевых танков в Украине частично связан с тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать адекватную динамическую броню (ERA). Это говорит о том, что российские силы не исправили культуру неэффективного использования ERA, которая восходит к Первой чеченской войне 1994 года.

При правильном использовании динамическая защита снижает эффективность приближающихся снарядов до того, как они попадут в танк. Весьма вероятно, что многим российским танкистам не хватает подготовки для поддержания динамической защиты, что приводит либо к плохой подгонке взрывных элементов, либо к ее полному отсутствию, отмечается в сообщении.

"Эти недостатки, вероятно, способствуют широко распространенным случаям катапультирования башни, которые хорошо задокументированы на видео очевидцев из Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, ситуация для оккупантов в Крыму резко ухудшилась после серии взрывов. Российские и украинские официальные лица признали, что 16 августа под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов.

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