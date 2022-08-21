В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

Фото: В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов (Getty Images)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 200 военных. за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военнослужащих страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Николаевской направлениях. Общие боевые потери России на 21 августа ориентировочно составили: личного состава - около 45200 (+300) человек ликвидировано;

танков - 1912 (+5);

боевых бронированных машин - 4224 (+12);

артиллерийских систем - 1028 (+10);

РСЗО - 266 (+0);

средства ПВО - 141 (+0);

самолетов - 234 (+0);

вертолетов - 197 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 806 (+3);

крылатые ракеты - 190 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6);

специальной техники - 99 (+2).