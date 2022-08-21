В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
Фото: В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 200 военных. за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военнослужащих страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Николаевской направлениях.
Общие боевые потери России на 21 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 45200 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 1912 (+5);
- боевых бронированных машин - 4224 (+12);
- артиллерийских систем - 1028 (+10);
- РСЗО - 266 (+0);
- средства ПВО - 141 (+0);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 197 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 806 (+3);
- крылатые ракеты - 190 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6);
- специальной техники - 99 (+2).
Напомним, накануне ВСУ атаковали позиции оккупантов на юге. Враг понес потери в живой силе и технике.
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