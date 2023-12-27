РФ ініціювала неформальне засідання Радбезу ООН, запросила пропагандистів, - ГУР

Російська Федерація ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН, аби вкотре поскиглити та повторити свої наративи. Зокрема запросила пропагандистів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Неформальне засідання за так званою "Формулою Аррія" Росія планує провести 27 грудня. Назва заходу: "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву".
Що таке "Формула Аррія"
Як пояснює ГУР, "Формула Аррія", це формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думок. Зокрема на засіданні не діють жорсткі процедурні правила, у зв'язку з чим можна залучати учасників, які не дотичні до дипломатичної роботи.
"Тобто люди, "яких корисно було б заслухати". Разом з тим, цей формат справді буває корисним, коли дипломати мають відверто обговорити неоднозначні питання поза офіційних процедур", - додає ГУР.
Про що говоритимуть
В межах засідання росіяни вкотре спробують розповісти слухачам про "неонацистську природу "київського режиму" та його збройних формувань". Також серед інших тем:
Документ, який було представлено на адресу Генерального секретаря ООН, не містить "свіжих" ідей й вкотре повторює традиційне скиглення російської пропаганди. Терористи планують знову спробують виправдати розв'язану війну планами "захистити мирне населення на сході та півдні України".
"Ноу-хау"
Цього разу росіяни вдались до певного "ноу-хау". Серед запрошених гостей:
Інтерес до засідання низький
"Загалом, інтерес до анонсованого заходу з боку членів Ради безпеки ООН вкрай низький. Більшість з них буде представлено так званими "експертами". Тобто, радниками чи другими секретарями. Вони не налаштовані "корисно слухати" Захарченка, натомість мають намір висловити позицію своїх держав щодо "реального стану справ", - додає ГУР.
Захід, ймовірно, розрахований здебільшого на "внутрішню" російську аудиторію, оскільки інтерес з боку міжнародних медіа практично на нульовому рівні.
"Відтак, російська дипломатія остаточно перетворюється на генератор божевільних ідей, які ніхто у світі не сприймає всерйоз. Вочевидь, засідання є частиною програми "виборів Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред)", які заплановані на березень 2024 року.
8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.
Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.
Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.