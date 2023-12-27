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РФ ініціювала неформальне засідання Радбезу ООН, запросила пропагандистів, - ГУР

Фото: РФ ініціювала неформальне засідання Радбезу ООН, запросила пропагандистів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація ініціювала проведення неформального засідання Ради безпеки ООН, аби вкотре поскиглити та повторити свої наративи. Зокрема запросила пропагандистів.

Неформальне засідання за так званою "Формулою Аррія" Росія планує провести 27 грудня. Назва заходу: "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву". 

Що таке "Формула Аррія" 

Як пояснює ГУР, "Формула Аррія", це формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думок. Зокрема на засіданні не діють жорсткі процедурні правила, у зв'язку з чим можна залучати учасників, які не дотичні до дипломатичної роботи.  

"Тобто люди, "яких корисно було б заслухати". Разом з тим, цей формат справді буває корисним, коли дипломати мають відверто обговорити неоднозначні питання поза офіційних процедур", - додає ГУР. 

Про що говоритимуть

В межах засідання росіяни вкотре спробують розповісти слухачам про "неонацистську природу "київського режиму" та його збройних формувань". Також серед інших тем: 

  • "історія нацизму в Україні та його сучасний стан";
  • "злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України".

Документ, який було представлено на адресу Генерального секретаря ООН, не містить "свіжих" ідей й вкотре повторює традиційне скиглення російської пропаганди. Терористи планують знову спробують виправдати розв'язану війну планами "захистити мирне населення на сході та півдні України". 

"Ноу-хау" 

Цього разу росіяни вдались до певного "ноу-хау". Серед запрошених гостей: 

  • міністр внутрішніх справ часів Януковича - Віталій Захарченко;
  • один з командирів "Беркуту" - Дмитро Сабін;
  • російські пропагандисти - Максим Григор’єв та Михайло Хазін. 

Інтерес до засідання низький 

"Загалом, інтерес до анонсованого заходу з боку членів Ради безпеки ООН вкрай низький. Більшість з них буде представлено так званими "експертами". Тобто, радниками чи другими секретарями. Вони не налаштовані "корисно слухати" Захарченка, натомість мають намір висловити позицію своїх держав щодо "реального стану справ", - додає ГУР. 

Захід, ймовірно, розрахований здебільшого на "внутрішню" російську аудиторію, оскільки інтерес з боку міжнародних медіа практично на нульовому рівні.  

"Відтак, російська дипломатія остаточно перетворюється на генератор божевільних ідей, які ніхто у світі не сприймає всерйоз. Вочевидь, засідання є частиною програми "виборів Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред)", які заплановані на березень 2024 року. 

Вибори президента в Росії

8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.

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