Неформальное заседание по так называемой "Формуле Аррия" Россия планирует провести 27 декабря. Название мероприятия: "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть".

Что такое "Формула Аррия"

Как объясняет ГУР, "Формула Аррия", это формат неформальных встреч, на котором представители стран могут провести откровенный обмен мнениями. В частности, на заседании не действуют жесткие процедурные правила, в связи с чем можно привлекать участников, которые не имеют отношения к дипломатической работе.

"То есть люди, "которых полезно было бы заслушать". Вместе с тем, этот формат действительно бывает полезным, когда дипломаты должны откровенно обсудить неоднозначные вопросы вне официальных процедур", - добавляет ГУР.

О чем будут говорить

В рамках заседания россияне снова попытаются рассказать слушателям о "неонацистской природе "киевского режима" и его вооруженных формирований". Также среди других тем:

"история нацизма в Украине и его современное состояние";

"преступления националистических батальонов против мирного населения на востоке и юге Украины".

Документ, представленный в адрес Генерального секретаря ООН, не содержит "свежих" идей и еще раз повторяет традиционное нытье российской пропаганды. Террористы планируют снова попытаться оправдать развязанную войну планами "защитить мирное население на востоке и юге Украины".

"Ноу-хау"

На этот раз россияне прибегли к определенному "ноу-хау". Среди приглашенных гостей:

министр внутренних дел времен Януковича - Виталий Захарченко;

один из командиров "Беркута" - Дмитрий Сабин;

российские пропагандисты - Максим Григорьев и Михаил Хазин.

Интерес к заседанию низкий

"В общем, интерес к анонсированному мероприятию со стороны членов Совета безопасности ООН крайне низкий. Большинство из них будет представлено так называемыми "экспертами". То есть, советниками или вторыми секретарями. Они не настроены "полезно слушать" Захарченко, зато намерены выразить позицию своих государств относительно "реального положения дел", - добавляет ГУР.

Мероприятие, вероятно, рассчитано в основном на "внутреннюю" российскую аудиторию, поскольку интерес со стороны международных медиа практически на нулевом уровне.

"Следовательно, российская дипломатия окончательно превращается в генератор безумных идей, которые никто в мире не воспринимает всерьез. Очевидно, заседание является частью программы "выборов Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред)", которые запланированы на март 2024 года.

Выборы президента в России

8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.