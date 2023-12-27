РФ ініціювала неформальне засідання Радбезу ООН, запросила пропагандистів, - ГУР

Неформальне засідання за так званою "Формулою Аррія" Росія планує провести 27 грудня. Назва заходу: "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву".

Що таке "Формула Аррія"

Як пояснює ГУР, "Формула Аррія", це формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думок. Зокрема на засіданні не діють жорсткі процедурні правила, у зв'язку з чим можна залучати учасників, які не дотичні до дипломатичної роботи.

"Тобто люди, "яких корисно було б заслухати". Разом з тим, цей формат справді буває корисним, коли дипломати мають відверто обговорити неоднозначні питання поза офіційних процедур", - додає ГУР.

Про що говоритимуть

В межах засідання росіяни вкотре спробують розповісти слухачам про "неонацистську природу "київського режиму" та його збройних формувань". Також серед інших тем:

"історія нацизму в Україні та його сучасний стан";

"злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України".

Документ, який було представлено на адресу Генерального секретаря ООН, не містить "свіжих" ідей й вкотре повторює традиційне скиглення російської пропаганди. Терористи планують знову спробують виправдати розв'язану війну планами "захистити мирне населення на сході та півдні України".

"Ноу-хау"

Цього разу росіяни вдались до певного "ноу-хау". Серед запрошених гостей:

міністр внутрішніх справ часів Януковича - Віталій Захарченко;

один з командирів "Беркуту" - Дмитро Сабін;

російські пропагандисти - Максим Григор’єв та Михайло Хазін.

Інтерес до засідання низький

"Загалом, інтерес до анонсованого заходу з боку членів Ради безпеки ООН вкрай низький. Більшість з них буде представлено так званими "експертами". Тобто, радниками чи другими секретарями. Вони не налаштовані "корисно слухати" Захарченка, натомість мають намір висловити позицію своїх держав щодо "реального стану справ", - додає ГУР.

Захід, ймовірно, розрахований здебільшого на "внутрішню" російську аудиторію, оскільки інтерес з боку міжнародних медіа практично на нульовому рівні.

"Відтак, російська дипломатія остаточно перетворюється на генератор божевільних ідей, які ніхто у світі не сприймає всерйоз. Вочевидь, засідання є частиною програми "виборів Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред)", які заплановані на березень 2024 року.

Вибори президента в Росії

8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.