РФ хоче збільшити армію окупантів до 800 тисяч: Сирський назвав єдиний вихід України

Попри значні втрати в людях і техніці, Росія не зупиняє наступ.

"Відтак у нас немає іншого вибору, ніж продовжувати бій та знищувати ворога", - заявив Сирський.

Також він поінформував нідерландського колегу про те, що зараз найбільше потрібно ЗСУ. Передусім - засоби протиповітряної оборони та ракетне озброєння різних типів.

Скільки зараз військових у Росії

За словами Сирського, зараз проти ЗСУ задіяно понад 700 тисяч російських військових.

Російський диктатор Путін також називав саме ці цифри.

Останнім часом чисельність армії агресора коливається на цьому ж рівні - 710-711 тисяч - і це попри те, що мобілізаційні плани виконуються більш ніж на 100%.