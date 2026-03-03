UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ хоче збільшити армію окупантів до 800 тисяч: Сирський назвав єдиний вихід України

Фото: Путін збільшує чисельність армії РФ (Getty Images)
Автор: Олена Чупровська

Кремль планує у 2026 році набрати ще 409 тисяч контрактників і довести своє угруповання в Україні до 800 тисяч.

Як передає РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також: Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті

Попри значні втрати в людях і техніці, Росія не зупиняє наступ.

"Відтак у нас немає іншого вибору, ніж продовжувати бій та знищувати ворога", - заявив Сирський.

Також він поінформував нідерландського колегу про те, що зараз найбільше потрібно ЗСУ. Передусім - засоби протиповітряної оборони та ракетне озброєння різних типів.

Скільки зараз військових у Росії

За словами Сирського, зараз проти ЗСУ задіяно понад 700 тисяч російських військових.

Російський диктатор Путін також називав саме ці цифри.

Останнім часом чисельність армії агресора коливається на цьому ж рівні -  710-711 тисяч - і це попри те, що мобілізаційні плани виконуються більш ніж на 100%.

 

Причина проста: втрати перевищують поповнення. У 2025 році Росія залучила близько 406 тисяч осіб, але втратила приблизно 419 тисяч - тож реального приросту угруповання не відбулося

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниОлександр Сирський