РФ хоче збільшити армію окупантів до 800 тисяч: Сирський назвав єдиний вихід України

Кремль планує у 2026 році набрати ще 409 тисяч контрактників і довести своє угруповання в Україні до 800 тисяч.
Як передає РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Попри значні втрати в людях і техніці, Росія не зупиняє наступ.
"Відтак у нас немає іншого вибору, ніж продовжувати бій та знищувати ворога", - заявив Сирський.
Також він поінформував нідерландського колегу про те, що зараз найбільше потрібно ЗСУ. Передусім - засоби протиповітряної оборони та ракетне озброєння різних типів.
За словами Сирського, зараз проти ЗСУ задіяно понад 700 тисяч російських військових.
Російський диктатор Путін також називав саме ці цифри.
Останнім часом чисельність армії агресора коливається на цьому ж рівні - 710-711 тисяч - і це попри те, що мобілізаційні плани виконуються більш ніж на 100%.
Причина проста: втрати перевищують поповнення. У 2025 році Росія залучила близько 406 тисяч осіб, але втратила приблизно 419 тисяч - тож реального приросту угруповання не відбулося