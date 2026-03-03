RU

РФ хочет увеличить армию оккупантов до 800 тысяч: Сырский назвал единственный выход Украины

Фото: Путин увеличивает численность армии РФ (Getty Images)
Автор: Елена Чупровская

Кремль планирует в 2026 году набрать еще 409 тысяч контрактников и довести свою группировку в Украине до 800 тысяч.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте также: Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте

Несмотря на значительные потери в людях и технике, Россия не останавливает наступление.

"Поэтому у нас нет другого выбора, чем продолжать бой и уничтожать врага", - заявил Сырский.

Также он проинформировал нидерландского коллегу о том, что сейчас больше всего нужно ВСУ. Прежде всего - средства противовоздушной обороны и ракетное вооружение различных типов.

Сколько сейчас военных в России

По словам Сырского, сейчас против ВСУ задействовано более 700 тысяч российских военных.

Российский диктатор Путин также называл именно эти цифры.

В последнее время численность армии агрессора колеблется на этом же уровне - 710-711 тысяч - и это несмотря на то, что мобилизационные планы выполняются более чем на 100%.

 

 

Причина проста: потери превышают пополнение. В 2025 году Россия привлекла около 406 тысяч человек, но потеряла примерно 419 тысяч - так что реального прироста группировки не произошло

