РФ хочет увеличить армию оккупантов до 800 тысяч: Сырский назвал единственный выход Украины

Несмотря на значительные потери в людях и технике, Россия не останавливает наступление.

"Поэтому у нас нет другого выбора, чем продолжать бой и уничтожать врага", - заявил Сырский.

Также он проинформировал нидерландского коллегу о том, что сейчас больше всего нужно ВСУ. Прежде всего - средства противовоздушной обороны и ракетное вооружение различных типов.

Сколько сейчас военных в России

По словам Сырского, сейчас против ВСУ задействовано более 700 тысяч российских военных.

Российский диктатор Путин также называл именно эти цифры.

В последнее время численность армии агрессора колеблется на этом же уровне - 710-711 тысяч - и это несмотря на то, что мобилизационные планы выполняются более чем на 100%.