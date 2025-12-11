ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

РФ хоче залишити собі ЗАЕС, США пропонують спільне управління станцією, - Зеленський

Україна, Четвер 11 грудня 2025 18:37
UA EN RU
РФ хоче залишити собі ЗАЕС, США пропонують спільне управління станцією, - Зеленський Фото: ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Під час обговорень із партнерами та у пропозиціях, переданих російській стороні, є два принципово невирішені питання: ситуація на Донеччині та майбутнє Запорізької атомної електростанції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 грудня.

РФ не погоджується залишити Донеччину та наполягає на контролі над ЗАЕС

За словами Зеленського, у документі, який обговорюється, пропонується вихід російських військ із частини територій Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. Однак щодо Херсонщини, Запоріжжя та насамперед Донеччини росіяни заявили, що "стоять, де стоять" і не планують відступати.

Окремо російська сторона наполягає на збереженні контролю над Запорізькою АЕС, яка зараз окупована. Україна категорично проти цього, наголосив президент.

"Ми чітко заявили: якщо РФ залишає станцію собі - вона не працюватиме", - підкреслив він.

Яким може бути формат управління ЗАЕС

Зеленський також розповів, які пропозиції обговорюються щодо майбутнього станції. За його словами, США пропонують варіант спільного управління ЗАЕС - певний міжнародний формат або консорціум.

Україна ж наполягає на такому підході:

  • російські війська мають повністю вийти зі станції та з прилеглої території;
  • має бути створена демілітаризована зона;
  • після цього можливий доступ українських спеціалістів та пошук моделі управління разом із партнерами.

"Для нас ЗАЕС це – наше, а "рускі" вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, - поки що складно сказати. Все це в обговореннях", - заявив Зеленський

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Періодично станція відключається від резервного енергопостачання.

Зокрема, 23 вересня "Енергоатом" повідомляв про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

У компанії повідомили, що окупанти навмисно не підключали станцію до енергосистеми України. Водночас єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу.

Унаслідок цього атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії 6 жовтня зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції. Їхня відстань від периметра станції становила 1,25 км. Зазначимо, після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.

Зрештою, 23 жовтня живлення Запорізької АЕС було відновлено. Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона близько місяця.

Чи можлива ядерна катастрофа на ЗАЕС і чи може зарадити МАГАТЕ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕС Запорізька АЕС Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень