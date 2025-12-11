ua en ru
РФ хочет оставить себе ЗАЭС, США предлагают совместное управление станцией, - Зеленский

Украина, Четверг 11 декабря 2025 18:37
РФ хочет оставить себе ЗАЭС, США предлагают совместное управление станцией, - Зеленский Фото: ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во время обсуждений с партнерами и в предложениях, переданных российской стороне, есть два принципиально нерешенных вопроса: ситуация в Донецкой области и будущее Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.

РФ не соглашается оставить Донецкую область и настаивает на контроле над ЗАЭС

По словам Зеленского, в документе, который обсуждается, предлагается выход российских войск из части территорий Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. Однако относительно Херсонщины, Запорожья и прежде всего Донетчины россияне заявили, что "стоят, где стоят" и не планируют отступать.

Отдельно российская сторона настаивает на сохранении контроля над Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована. Украина категорически против этого, подчеркнул президент.

"Мы четко заявили: если РФ оставляет станцию себе - она не будет работать", - подчеркнул он.

Каким может быть формат управления ЗАЭС

Зеленский также рассказал, какие предложения обсуждаются относительно будущего станции. По его словам, США предлагают вариант совместного управления ЗАЭС - некий международный формат или консорциум.

Украина же настаивает на таком подходе:

  • российские войска должны полностью выйти со станции и с прилегающей территории;
  • должна быть создана демилитаризованная зона;
  • после этого возможен доступ украинских специалистов и поиск модели управления вместе с партнерами.

"Для нас ЗАЭС это - наше, а "русские" считают, что если они оккупировали, то это их. Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше - это наше. И поэтому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, - пока сложно сказать. Все это в обсуждениях", - заявил Зеленский

Оккупация ЗАЭС

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Периодически станция отключается от резервного энергоснабжения.

В частности, 23 сентября "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

В компании сообщили, что оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.

В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии 6 октября зафиксировали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции. Их расстояние от периметра станции составляло 1,25 км. Отметим, после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

В конце концов, 23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она около месяца.

Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.

