ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У кілометрі від ЗАЕС. МАГАТЕ повідомило про нову серію обстрілів

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 19:33
UA EN RU
У кілометрі від ЗАЕС. МАГАТЕ повідомило про нову серію обстрілів Фото: Рафаель Гроссі, директор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В понеділок, 6 жовтня, співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Їхня відстань від периметрі станції становить 1,25 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МАГАТЕ в соцмережі Х.

В офіційній заяві генерального директора агентства Рафаеля Гроссі йдеться, що у районі околиць ЗАЕС зафіксовано кілька серій вхідних і вихідних обстрілів.

"Дві серії влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання", - йдеться у дописі.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.

Гроссі повідомив, що постійно обговорює з Україною та РФ пропозиції щодо відновлення зовнішнього електропостачання. Протягом останніх днів ЗАЕС використовувала аварійне резервне електропостачання.

Зазначимо, з 23 вересня на Запорізькій АЕС зафіксовано десятий блекаут з початку повномасштабної війни. З ладу вийшла остання зовнішня лінія електропередач, яка з’єднувала станцію з українською енергетичною системою.

При цьому російські загарбники перешкоджають відновленню електропостачання. У Міжнародному агентстві з атомної енергії звернули увагу, що ця ситуація створює загрозу ядерної аварії.

РБК-Україна раніше писало, що у Держатомрегулювання заявили, що температура води в реакторах зросте, якщо не відновити зовнішнє енергопостачання ЗАЕС. Це може призвести до ядерної аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЕ Війна в Україні
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії