У кілометрі від ЗАЕС. МАГАТЕ повідомило про нову серію обстрілів

В понеділок, 6 жовтня, співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Їхня відстань від периметрі станції становить 1,25 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МАГАТЕ в соцмережі Х .

"Дві серії влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання", - йдеться у дописі.

В офіційній заяві генерального директора агентства Рафаеля Гроссі йдеться, що у районі околиць ЗАЕС зафіксовано кілька серій вхідних і вихідних обстрілів.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.

Гроссі повідомив, що постійно обговорює з Україною та РФ пропозиції щодо відновлення зовнішнього електропостачання. Протягом останніх днів ЗАЕС використовувала аварійне резервне електропостачання.

Зазначимо, з 23 вересня на Запорізькій АЕС зафіксовано десятий блекаут з початку повномасштабної війни. З ладу вийшла остання зовнішня лінія електропередач, яка з’єднувала станцію з українською енергетичною системою.

При цьому російські загарбники перешкоджають відновленню електропостачання. У Міжнародному агентстві з атомної енергії звернули увагу, що ця ситуація створює загрозу ядерної аварії.

РБК-Україна раніше писало, що у Держатомрегулювання заявили, що температура води в реакторах зросте, якщо не відновити зовнішнє енергопостачання ЗАЕС. Це може призвести до ядерної аварії.