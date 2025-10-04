На ЗАЕС зберігається серйозна ситуація для ядерної безпеки, - глава МАГАТЕ

Після відключення Запорізької АЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародної організації.

"З точки зору ядерної безпеки ситуація залишається дуже серйозною. Я закликаю обидві сторони вжити необхідних заходів, щоб запобігти її подальшому погіршенню. Це питання політичної волі, а не технічних можливостей, вони є", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він також підкреслив, що постійно обговорює з Україною та РФ детальні пропозиції щодо відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка протягом останніх десяти днів використовувала аварійне резервне електропостачання.

"Обидві сторони заявляють, що готові провести необхідні ремонтні роботи на своїх сторонах лінії фронту. Але для цього необхідно поліпшити безпекову ситуацію на місці, щоб технічні фахівці могли виконувати свою важливу роботу без ризику для життя", - додав він.