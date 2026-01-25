РФ хоче розділити енергосистему України на "острови", - ISW

Посилена кампанія далекобійних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України має на меті розділити енергосистему країни на окремі "енергетичні острови", відрізані від виробництва, постачання та передачі електроенергії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що інтенсивні атаки РФ восени 2025 року та взимку 2025–2026 років суттєво погіршили стан української енергомережі та непропорційно сильно вплинули на цивільне населення.
У ISW вважають, що Росія намагається знизити потужності України з виробництва електроенергії та її здатність забезпечувати населення теплом у розпал зимового періоду.
За оцінкою експертів, посилення ударів є спробою Кремля:
В ISW підкреслюють, що російські атаки мають системний і довгостроковий характер.
Аналітики наголошують, що продовження руйнівної кампанії РФ демонструє нагальну потребу України в додаткових системах протиповітряної оборони та боєприпасах.
Особливо важливими залишаються американські системи Patriot, які здатні ефективно протидіяти російським балістичним ракетам.
Окрім Patriot, Україні необхідна підтримка партнерів для розбудови диверсифікованої ППО, яка включає:
Такий комплексний підхід, за оцінкою ISW, є ключовим для захисту енергетичної інфраструктури та цивільного населення.
Нагадаємо, про запровадження надзвичайної ситуації в енергетичній сфері в Україні стало відомо 13 січня. Причиною такого кроку стали серйозні проблеми з електропостачанням на тлі сильних морозів.
Президент Володимир Зеленський також заявляв про можливість пом’якшення комендантської години, наголосивши, що це рішення стосуватиметься не всієї країни.
Водночас уряд ухвалив рішення віднести будинки з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти їх відключенню від електроенергії.
У МВС уточнили, що послаблення комендантської години можливе в регіонах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці. Зокрема, 16 січня Кабмін дозволив обласній владі запроваджувати більш гнучкі правила на час енергетичної кризи.