Экономика Авто Tech

РФ хочет разделить энергосистему Украины на "острова", - ISW

Иллюстративное фото: РФ хочет разделить энергосистему Украины на "острова" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Усиленная кампания дальнобойных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины имеет целью разделить энергосистему страны на отдельные "энергетические острова", отрезанные от производства, поставки и передачи электроэнергии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW).

Удары осенью и зимой значительно ухудшили состояние энергосистемы

Аналитики отмечают, что интенсивные атаки РФ осенью 2025 года и зимой 2025-2026 годов существенно ухудшили состояние украинской энергосети и непропорционально сильно повлияли на гражданское население.

В ISW считают, что Россия пытается снизить мощности Украины по производству электроэнергии и ее способность обеспечивать население теплом в разгар зимнего периода.

Кремль стремится деморализовать население и подорвать экономику

По оценке экспертов, усиление ударов является попыткой Кремля:

  • ухудшить энергетическую безопасность Украины;
  • снизить ее промышленный потенциал;
  • деморализовать украинское общество из-за масштабных перебоев с электро- и теплоснабжением.

В ISW подчеркивают, что российские атаки имеют системный и долгосрочный характер.

Украине критически необходимо усиление ПВО

Аналитики отмечают, что продолжение разрушительной кампании РФ демонстрирует насущную потребность Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах.

Особенно важными остаются американские системы Patriot, которые способны эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам.

Нужна многоуровневая система защиты

Кроме Patriot, Украине необходима поддержка партнеров для развития диверсифицированной ПВО, которая включает:

  • беспилотники-перехватчики;
  • хорошо оснащенные мобильные огневые группы;
  • истребительную авиацию.

Такой комплексный подход, по оценке ISW, является ключевым для защиты энергетической инфраструктуры и гражданского населения.

 

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, о введении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере в Украине стало известно 13 января. Причиной такого шага стали серьезные проблемы с электроснабжением на фоне сильных морозов.

Президент Владимир Зеленский также заявлял о возможности смягчения комендантского часа, отметив, что это решение будет касаться не всей страны.

В то же время правительство приняло решение отнести дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы предотвратить их отключение от электроэнергии.

В МВД уточнили, что ослабление комендантского часа возможно в регионах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике. В частности, 16 января Кабмин разрешил областным властям вводить более гибкие правила на время энергетического кризиса.

