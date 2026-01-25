РФ хочет разделить энергосистему Украины на "острова", - ISW

Удары осенью и зимой значительно ухудшили состояние энергосистемы

Аналитики отмечают, что интенсивные атаки РФ осенью 2025 года и зимой 2025-2026 годов существенно ухудшили состояние украинской энергосети и непропорционально сильно повлияли на гражданское население.

В ISW считают, что Россия пытается снизить мощности Украины по производству электроэнергии и ее способность обеспечивать население теплом в разгар зимнего периода.

Кремль стремится деморализовать население и подорвать экономику

По оценке экспертов, усиление ударов является попыткой Кремля:

ухудшить энергетическую безопасность Украины;

снизить ее промышленный потенциал;

деморализовать украинское общество из-за масштабных перебоев с электро- и теплоснабжением.

В ISW подчеркивают, что российские атаки имеют системный и долгосрочный характер.

Украине критически необходимо усиление ПВО

Аналитики отмечают, что продолжение разрушительной кампании РФ демонстрирует насущную потребность Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах.

Особенно важными остаются американские системы Patriot, которые способны эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам.

Нужна многоуровневая система защиты

Кроме Patriot, Украине необходима поддержка партнеров для развития диверсифицированной ПВО, которая включает:

беспилотники-перехватчики;

хорошо оснащенные мобильные огневые группы;

истребительную авиацию.

Такой комплексный подход, по оценке ISW, является ключевым для защиты энергетической инфраструктуры и гражданского населения.