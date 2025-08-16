ua en ru
РФ не хоче припиняти війну, але США можуть змусити її до переговорів, - Каллас

Брюссель, Субота 16 серпня 2025 15:39
РФ не хоче припиняти війну, але США можуть змусити її до переговорів, - Каллас Фото: очільниця європейської дипломатії Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)
Автор: Наталія Юрченко

Росія показує, що не хочу завершувати війну проти України найближчим часом. Але США мають змогу притягнути Москву до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головну дипломатку ЄС Каю Каллас в X (Twitter).

"Рішучість президента Трампа для досягнення мирної угоди є життєво важливою. ЄС та наші європейські партнери працювали над координацією з Трампом перед зустріччю на Алясці. Але сувора реальність така, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", - зазначила вона.

Каллас також відзначила, що навіть під час зустрічей делегацій Росія розпочала нові атаки на Україну, а Путін продовжує затягувати переговори та сподівається, що йому це зійде з рук.

"США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. ЄС співпрацюватиме з Україною та США, щоб агресія Росії не увінчалася успіхом, а будь-який мир був стійким", - наголосила голова дипломатії ЄС.

Вона також заявила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели переговори на Алясці. Зустріч у форматі "три на три" тривала близько трьох годин і завершилася короткою спільною пресконференцією.

Згодом Трамп заявив, що виступає за укладення мирної угоди замість угоди про припинення вогню.

У понеділок, 18 серпня, до Вашингтона вирушить президент України Володимир Зеленський, щоб обговорити з американським лідером деталі можливого завершення війни.

Лідери Європи зробили заяву після зустрічі Трампа і Путіна і закликали до тристороннього саміту.

