РФ не хочет прекращать войну, но США могут вынудить ее к переговорам, - Каллас

Россия показывает, что не хочет завершать войну против Украины в ближайшее время. Но США имеют возможность привлечь Москву к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного дипломата ЕС Каю Каллас в X (Twitter).

"Решимость президента Трампа для достижения мирного соглашения является жизненно важной. ЕС и наши европейские партнеры работали над координацией с Трампом перед встречей на Аляске. Но суровая реальность такова, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время", - отметила она.

Каллас также отметила, что даже во время встреч делегаций Россия начала новые атаки на Украину, а Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук.

"США имеют силу заставить Россию к серьезным переговорам. ЕС будет сотрудничать с Украиной и США, чтобы агрессия России не увенчалась успехом, а любой мир был устойчивым", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Она также заявила, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину, в частности работая над 19-м пакетом санкций против России.