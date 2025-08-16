ua en ru
РФ не хочет прекращать войну, но США могут вынудить ее к переговорам, - Каллас

Брюссель, Суббота 16 августа 2025 15:39
РФ не хочет прекращать войну, но США могут вынудить ее к переговорам, - Каллас Фото: глава европейской дипломатии Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)
Автор: Наталья Юрченко

Россия показывает, что не хочет завершать войну против Украины в ближайшее время. Но США имеют возможность привлечь Москву к переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного дипломата ЕС Каю Каллас в X (Twitter).

"Решимость президента Трампа для достижения мирного соглашения является жизненно важной. ЕС и наши европейские партнеры работали над координацией с Трампом перед встречей на Аляске. Но суровая реальность такова, что Россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время", - отметила она.

Каллас также отметила, что даже во время встреч делегаций Россия начала новые атаки на Украину, а Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук.

"США имеют силу заставить Россию к серьезным переговорам. ЕС будет сотрудничать с Украиной и США, чтобы агрессия России не увенчалась успехом, а любой мир был устойчивым", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Она также заявила, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину, в частности работая над 19-м пакетом санкций против России.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры на Аляске. Встреча в формате "три на три" длилась около трех часов и завершилась короткой совместной пресс-конференцией.

Впоследствии Трамп заявил, что выступает за заключение мирного соглашения вместо соглашения о прекращении огня.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтон отправится президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обсудить с американским лидером детали возможного завершения войны.

Лидеры Европы сделали заявление после встречи Трампа и Путина и призвали к трехстороннему саммиту.

