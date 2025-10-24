ua en ru
Росіяни формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш"

П'ятниця 24 жовтня 2025 11:59
Росіяни формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш" Фото: Росіяни формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Російське командування почало формувати штурмові роти з жінок через значні втрати особового складу на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

За словами агентів, які діють у лавах противника, командування 506-го мотострілецького полку РФ почало набирати жінок до штурмових підрозділів, щоб компенсувати значні втрати особового складу.

"Це свідчить про те, що окупанти вичерпали ресурс найманців і контрактних військових і готові кидати на забій будь-кого, перетворюючи жінок на гарматне м'ясо", - повідомили партизани.

Також жінок, окрім штурмів, російська армія використовує для інфільтрації. У разі невдалого штурму їм наказано переодягатися у цивільний одяг, щоб під виглядом мирних жителів вести розвідку та передавати інформацію про пересування Сил оборони України.

"Наші джерела підтверджують, що для цих жінок немає шляху назад. Їхнє життя залежить виключно від "милості" командирів, на яку можна заслужити лише одним способом. Російська армія остаточно втратила будь-які моральні орієнтири", - додають у русі.

Ситуація на Покровському напрямку

За даними ранкового зведення Генерального штабу України, між Силами оборони та російськими військами минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень, найбільшу активність ворог виявляв на Покровському напрямку.

На цій ділянці фронту ЗСУ зупинили 39 штурмових дій агресора поблизу 13 населених пунктів.

Також повідомлялось, що днями російська ДРГ зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних. Проте українські військові виявили окупантів і ліквідували їх у приміщенні залізничного вокзалу.

За даними місцевої адміністрації, у Покровську, попри щоденні обстріли та контроль ворога над під’їзними шляхами, досі залишаються цивільні.

Донецька область Покровськ Війна в Україні
