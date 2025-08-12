Зеленський - лідерам ЄС і Трампу: разом маємо не дозволити РФ знову обманути світ

Україна разом з Європою та США не повинна дозволити Росії знову обманути світ. Армія РФ готується не до припинення війни, а до нових наступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави подякував лідерам ЄС за ухвалену заяву на підтримку України та дипломатії, яка може допомогти завершити війну достойним миром. ЄС виступив на підтримку України напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

"Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ", - зазначив президент.

За словами Зеленського, росіяни не готуються до припинення війни, а натомість можуть готуватися до нових наступальних операцій на фронті.

"Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма учасниками процесу.

Зеленський додав, що за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. І, поки росіяни продовжують війну та окупацію, Україна разом з партнерами мають продовжувати тиск через силу, санкцій та дипломатію.