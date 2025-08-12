ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський - лідерам ЄС і Трампу: разом маємо не дозволити РФ знову обманути світ

Київ, Вівторок 12 серпня 2025 12:30
UA EN RU
Зеленський - лідерам ЄС і Трампу: разом маємо не дозволити РФ знову обманути світ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна разом з Європою та США не повинна дозволити Росії знову обманути світ. Армія РФ готується не до припинення війни, а до нових наступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави подякував лідерам ЄС за ухвалену заяву на підтримку України та дипломатії, яка може допомогти завершити війну достойним миром. ЄС виступив на підтримку України напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

"Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ", - зазначив президент.

За словами Зеленського, росіяни не готуються до припинення війни, а натомість можуть готуватися до нових наступальних операцій на фронті.

"Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма учасниками процесу.

Зеленський додав, що за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. І, поки росіяни продовжують війну та окупацію, Україна разом з партнерами мають продовжувати тиск через силу, санкцій та дипломатію.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, що Трамп та Путін мають зустрітися 16 серпня на Алясці. Раніше президент США допустив, що мирна угода між Росією та Україною, ймовірно, вимагатиме "певного обміну територіями". Але він також зазначив, що Україна поверне частину територій.

Президент Володимир Зеленський відкинув територіальні поступки. Він наголосив, що Україна не даруватиме своїх територій окупантам.

У вівторок, 12 серпня, лідери ЄС ухвалили спільну заяву перед самітом Трампа-Путіна. Вони наголосили, що шлях до миру не може бути визначений без України.

Заяву не підтримав лише прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Натомість він запропонував провести саміт ЄС-Росія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз Україна Мирні переговори Зустріч Трампа та Путіна
Новини
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа