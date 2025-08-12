ua en ru
Зеленский - лидерам ЕС и Трампу: вместе должны не позволить РФ снова обмануть мир

Киев, Вторник 12 августа 2025 12:30
UA EN RU
Зеленский - лидерам ЕС и Трампу: вместе должны не позволить РФ снова обмануть мир Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вместе с Европой и США не должна позволить России снова обмануть мир. Армия РФ готовится не к прекращению войны, а к новым наступлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства поблагодарил лидеров ЕС за принятое заявление в поддержку Украины и дипломатии, которая может помочь завершить войну достойным миром. ЕС выступил в поддержку Украины накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"Действительно, мы все поддерживаем решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", - отметил президент.

По словам Зеленского, россияне не готовятся к прекращению войны, а вместо этого могут готовиться к новым наступательным операциям на фронте.

"Видим, что российская армия не готовится к прекращению войны. Наоборот, они занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопросы, которые касаются безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми участниками процесса.

Зеленский добавил, что за отказ от прекращения убийств Россия должна отвечать. И, пока россияне продолжают войну и оккупацию, Украина вместе с партнерами должны продолжать давление через силу, санкции и дипломатию.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, что Трамп и Путин должны встретиться 16 августа на Аляске. Ранее президент США допустил, что мирное соглашение между Россией и Украиной, вероятно, потребует "определенного обмена территориями". Но он также отметил, что Украина вернет часть территорий.

Президент Владимир Зеленский отверг территориальные уступки. Он подчеркнул, что Украина не будет дарить своих территорий оккупантам.

Во вторник, 12 августа, лидеры ЕС приняли совместное заявление перед саммитом Трампа-Путина. Они отметили, что путь к миру не может быть определен без Украины.

Заявление не поддержал только премьер Венгрии Виктор Орбан. Вместо этого он предложил провести саммит ЕС-Россия.

