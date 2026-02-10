РФ готує весняний наступ? Що прогнозує Welt та як реагують в Україні

Що повідомляє Welt

У репортажі журналіста Крістофа Ваннера зазначається, що на основі аналізу відкритих джерел, супутникових знімків та повідомлень військових блогерів експерти фіксують кілька можливих напрямків активізації російських військ. Серед них називаються райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.

Водночас у самому матеріалі підкреслюється, що частину інформації неможливо незалежно підтвердити, а висновки ґрунтуються переважно на аналізі відкритих даних та оцінках експертів.

Реакція української сторони

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що західні медіа не є першоджерелом інформації щодо планів Росії. За його словами, про підготовку ворогом резервів для посилення тиску на фронті українська сторона повідомляла ще з грудня-січня.

Він наголосив, що плани противника українському командуванню відомі, а Сили оборони України роблять усе можливе для максимального зриву потенційних наступальних дій.