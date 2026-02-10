ua en ru
Вт, 10 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ готує весняний наступ? Що прогнозує Welt та як реагують в Україні

Україна, Вівторок 10 лютого 2026 11:14
UA EN RU
РФ готує весняний наступ? Що прогнозує Welt та як реагують в Україні Ілюстративне фото: ЗМІ заявили про підготовку весняного наступу росіян (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У західних медіа з’явилися повідомлення про можливу підготовку Росією наступальних дій на півдні України. Однак українська сторона наголошує, що плани ворога давно відомі, а Сили оборони вживають заходів для їх зриву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Welt Крістофа Ваннера та керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Читайте також: ЗСУ почали контрнаступ? У Силах оборони Півдня розкрили правду

Що повідомляє Welt

У репортажі журналіста Крістофа Ваннера зазначається, що на основі аналізу відкритих джерел, супутникових знімків та повідомлень військових блогерів експерти фіксують кілька можливих напрямків активізації російських військ. Серед них називаються райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.

Водночас у самому матеріалі підкреслюється, що частину інформації неможливо незалежно підтвердити, а висновки ґрунтуються переважно на аналізі відкритих даних та оцінках експертів.

Реакція української сторони

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що західні медіа не є першоджерелом інформації щодо планів Росії. За його словами, про підготовку ворогом резервів для посилення тиску на фронті українська сторона повідомляла ще з грудня-січня.

Він наголосив, що плани противника українському командуванню відомі, а Сили оборони України роблять усе можливе для максимального зриву потенційних наступальних дій.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України звільнили від російських військ населений пункт Тернувате в Запорізькій області, і нині селище перебуває під контролем України.

Водночас російські окупанти останнім часом активно перекидають на Оріхівський напрямок свої "елітні" повітряно-десантні підрозділи, що може свідчити про значні втрати ворога на цій ділянці фронту. За словами військових, противник уже тривалий час накопичує особовий склад на передових позиціях для підготовки штурмів у напрямку Оріхова - одного з ключових напрямків, де РФ планує посилити наступ у 2026 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Контрнаступ ЗСУ Запоріжжя Російська Федерація Наступ бойовиків
Новини
Україна вступить в ЄС до 2027 року? Politico розкрило план із 5 кроків
Україна вступить в ЄС до 2027 року? Politico розкрило план із 5 кроків
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ