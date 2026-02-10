ua en ru
РФ готовит весеннее наступление? Что прогнозирует Welt и как реагируют в Украине

Украина, Вторник 10 февраля 2026 11:14
UA EN RU
РФ готовит весеннее наступление? Что прогнозирует Welt и как реагируют в Украине Иллюстративное фото: СМИ заявили о подготовке весеннего наступления россиян (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В западных медиа появились сообщения о возможной подготовке Россией наступательных действий на юге Украины. Однако украинская сторона отмечает, что планы врага давно известны, а Силы обороны принимают меры для их срыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Welt Кристофа Ваннера и руководителя центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Читайте также: ВСУ начали контрнаступление? В Силах обороны Юга раскрыли правду

Что сообщает Welt

В репортаже журналиста Кристофа Ваннера отмечается, что на основе анализа открытых источников, спутниковых снимков и сообщений военных блогеров эксперты фиксируют несколько возможных направлений активизации российских войск. Среди них называются районы Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья.

В то же время в самом материале подчеркивается, что часть информации невозможно независимо подтвердить, а выводы основываются преимущественно на анализе открытых данных и оценках экспертов.

Реакция украинской стороны

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что западные медиа не являются первоисточником информации о планах России. По его словам, о подготовке врагом резервов для усиления давления на фронте украинская сторона сообщала еще с декабря-января.

Он подчеркнул, что планы противника украинскому командованию известны, а Силы обороны Украины делают все возможное для максимального срыва потенциальных наступательных действий.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины освободили от российских войск населенный пункт Терноватое в Запорожской области, и сейчас поселок находится под контролем Украины.

В то же время российские оккупанты в последнее время активно перебрасывают на Ореховское направление свои "элитные" воздушно-десантные подразделения, что может свидетельствовать о значительных потерях врага на этом участке фронта. По словам военных, противник уже длительное время накапливает личный состав на передовых позициях для подготовки штурмов в направлении Орехова - одного из ключевых направлений, где РФ планирует усилить наступление в 2026 году.

Война в Украине Контрнаступление ВСУ Запорожье Российская Федерация Наступление боевиков
