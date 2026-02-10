РФ готовит весеннее наступление? Что прогнозирует Welt и как реагируют в Украине
В западных медиа появились сообщения о возможной подготовке Россией наступательных действий на юге Украины. Однако украинская сторона отмечает, что планы врага давно известны, а Силы обороны принимают меры для их срыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Welt Кристофа Ваннера и руководителя центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
Что сообщает Welt
В репортаже журналиста Кристофа Ваннера отмечается, что на основе анализа открытых источников, спутниковых снимков и сообщений военных блогеров эксперты фиксируют несколько возможных направлений активизации российских войск. Среди них называются районы Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья.
В то же время в самом материале подчеркивается, что часть информации невозможно независимо подтвердить, а выводы основываются преимущественно на анализе открытых данных и оценках экспертов.
Реакция украинской стороны
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что западные медиа не являются первоисточником информации о планах России. По его словам, о подготовке врагом резервов для усиления давления на фронте украинская сторона сообщала еще с декабря-января.
Он подчеркнул, что планы противника украинскому командованию известны, а Силы обороны Украины делают все возможное для максимального срыва потенциальных наступательных действий.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины освободили от российских войск населенный пункт Терноватое в Запорожской области, и сейчас поселок находится под контролем Украины.
В то же время российские оккупанты в последнее время активно перебрасывают на Ореховское направление свои "элитные" воздушно-десантные подразделения, что может свидетельствовать о значительных потерях врага на этом участке фронта. По словам военных, противник уже длительное время накапливает личный состав на передовых позициях для подготовки штурмов в направлении Орехова - одного из ключевых направлений, где РФ планирует усилить наступление в 2026 году.