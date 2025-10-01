РФ готує атаки на країни НАТО та спробує звинуватити в них Україну, - ISW

Росія та Білорусь можуть реалізовувати диверсійні операції спецназу проти критичної інфраструктури Польщі та звинувачувати в цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Службі зовнішньої розвідки Росії (СЗР) 30 вересня зазначили, що Україна готує напад на критичну інфраструктуру Польщі "під прапором іншої держави", щоб звинуватити в цьому Росію та Білорусь.

Російська розвідка стверджує, що Головне управління розвідки Міноборони України та польська розвідка начебто відправлять до Польщі диверсійно-розвідувальну групу, що складатиметься з громадян Росії та Білорусі з проукраїнського Легіону "Свобода Росії" та полку імені Кастуся Каліноўського.

Ці війська нібито прикидатимуться російськими та білоруськими спецназівцями на пресконференції після того, як їх захоплять польські служби безпеки, а проукраїнські підрозділи звинуватять у нападі Росію та Білорусь.

У російській розвідці стверджують, що Україна начебто може одночасно здійснити "атаку" на критичну інфраструктуру в Польщі, щоб "посилити громадський резонанс".

За версією спецпризначенців РФ, Україна начебто намагається використати недавні інциденти з дронами в повітряному просторі НАТО для розпалювання анти російських настроїв у Польщі, прискорення ескалації війни та підштовхування європейських країн до втручання у конфлікт на користь України.

Фейкова технологія

Експерти ISW переконані, що Кремль, імовірно, доручив СЗР оприлюднити цю заяву, щоб уникнути відповідальності за можливу майбутню диверсію російських та білоруських сил проти Польщі.

На думку аналітиків, Росія часто використовує Службу зовнішньої розвідки для поширення безпідставних звинувачень у майбутніх нападах в рамках кампаній дезінформації.

Вони спрямовані на послаблення підтримки України та поширення сумнівів щодо природи провокацій Росії проти країн НАТО.

"Імовірно, Кремль створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну у майбутніх атаках, які Росія сама може здійснити проти Польщі або інших держав НАТО", - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що 26 вересня за схожим сценарієм Росія звинуватила Україну в нещодавніх інцидентах з дронами у повітряному просторі Польщі та Румунії.

У Москві зазначили, що зальоти дронів у повітряний простір двох країн, начебто повинні спровокувати війну НАТО проти Росії. Це при тому, що польські та румунські офіційні особи оголосили причетною до цих інцидентів саме Росію.