У Швеції помітили підозрілі дрони біля головної військово-морської бази, - ЗМІ

У ніч на 26 вересня у Швеції помітили два невідомі дрони з миготливими вогнями. Поліція відкрила провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT .

Проліт підозрілих безпілотників зафіксований у небі над архіпелагом Карлскруна в Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни.

Місцеві жителі островів Стуркьо та Тюркьо повідомили про польоти підозрілих апаратів. Правоохоронці, прибувши на місце, також змогли зафіксувати один із них.

Що кажуть слідчі

За словами чергового слідчого Маттіаса Лундгрена, йшлося про великий дрон, схожий на ті, що раніше помічали над Данією та Сконе. За його даними, апарати світилися зеленими та червоними вогнями.

Оперативний центр підтвердив, що йдеться щонайменше про два дрони. Поліція вже розпочала провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об’єктів.

Попри численні свідчення очевидців, жодного безпілотника поки не вдалося вилучити. Так само немає й підозрюваних у цій справі.

Слідчі не виключають, що ці події можуть бути пов’язані з нещодавніми інцидентами в Данії та Норвегії, де дрони бачили над аеропортом Каструп.

У командуванні Повітряних сил F17 та у Військово-морських силах зазначили, що офіційних повідомлень про інцидент вони не отримували.