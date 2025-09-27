ua en ru
У Швеції помітили підозрілі дрони біля головної військово-морської бази, - ЗМІ

Швеція, Субота 27 вересня 2025 09:08
У Швеції помітили підозрілі дрони біля головної військово-морської бази, - ЗМІ Фото: біля бази ВМС у Швеції зафіксували два невідомі дрони (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

У ніч на 26 вересня у Швеції помітили два невідомі дрони з миготливими вогнями. Поліція відкрила провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Проліт підозрілих безпілотників зафіксований у небі над архіпелагом Карлскруна в Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни.

Місцеві жителі островів Стуркьо та Тюркьо повідомили про польоти підозрілих апаратів. Правоохоронці, прибувши на місце, також змогли зафіксувати один із них.

Що кажуть слідчі

За словами чергового слідчого Маттіаса Лундгрена, йшлося про великий дрон, схожий на ті, що раніше помічали над Данією та Сконе. За його даними, апарати світилися зеленими та червоними вогнями.

Оперативний центр підтвердив, що йдеться щонайменше про два дрони. Поліція вже розпочала провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об’єктів.

Попри численні свідчення очевидців, жодного безпілотника поки не вдалося вилучити. Так само немає й підозрюваних у цій справі.

Слідчі не виключають, що ці події можуть бути пов’язані з нещодавніми інцидентами в Данії та Норвегії, де дрони бачили над аеропортом Каструп.

У командуванні Повітряних сил F17 та у Військово-морських силах зазначили, що офіційних повідомлень про інцидент вони не отримували.

Польоти дронів у Європі

Нагадаємо, 10 вересня близько 20 російських безпілотників залетіли у повітряний простір східної Польщі.

22 вересня аеропорт Копенгагена призупиняв роботу через аналогічний інцидент із невідомими безпілотниками.

В ніч на 25 вересня над аеропортами Данії в Ольборзі, Есб’єргу, Сеннерборгу та над авіабазою Скрідструп було зафіксовано проліт дронів. Через інцидент було призупинено роботу аеропорту Ольборга.

Також невідомі безпілотники помітили на півночі Німеччини - над Шлезвіг-Гольштейном. Через це місцева поліція посилила захист від дронів.

