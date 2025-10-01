РФ готовит атаки на страны НАТО и попытается обвинить в них Украину, - ISW

Россия и Беларусь могут реализовывать диверсионные операции спецназа против критической инфраструктуры Польши и обвинять в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В Службе внешней разведки России (СВР) 30 сентября отметили, что Украина готовит нападение на критическую инфраструктуру Польши "под флагом другого государства", чтобы обвинить в этом Россию и Беларусь.

Российская разведка утверждает, что Главное управление разведки Минобороны Украины и польская разведка якобы отправят в Польшу диверсионно-разведывательную группу, состоящую из граждан России и Беларуси из проукраинского Легиона "Свобода России" и полка имени Кастуся Калиноўского.

Эти войска якобы будут притворяться российскими и беларусскими спецназовцами на пресс-конференции после того, как их захватят польские службы безопасности, а проукраинские подразделения обвинят в нападении Россию и Беларусь.

В российской разведке утверждают, что Украина якобы может одновременно осуществить "атаку" на критическую инфраструктуру в Польше, чтобы "усилить общественный резонанс".

По версии спецназовцев РФ, Украина якобы пытается использовать недавние инциденты с дронами в воздушном пространстве НАТО для разжигания антироссийских настроений в Польше, ускорения эскалации войны и подталкивания европейских стран ко вмешательству в конфликт в пользу Украины.

Фейковая технология

Эксперты ISW убеждены, что Кремль, вероятно, поручил СВР обнародовать это заявление, чтобы избежать ответственности за возможную будущую диверсию российских и беларусских сил против Польши.

По мнению аналитиков, Россия часто использует Службу внешней разведки для распространения безосновательных обвинений в будущих нападениях в рамках кампаний дезинформации.

Они направлены на ослабление поддержки Украины и распространение сомнений касательно природы провокаций России против стран НАТО.

"Вероятно, Кремль создает информационные условия, чтобы обвинить Украину в будущих атаках, которые Россия сама может реализовать против Польши либо других государств НАТО", - говорится в отчете.

В ISW напомнили, что 26 сентября по схожему сценарию Россия обвинила Украину в недавних инцидентах с дронами в воздушном пространстве Польши и Румынии.

В Москве отметили, что залеты дронов в воздушное пространство двух стран, якобы должны спровоцировать войну НАТО против России. Это при том, что польские и румынские официальные лица объявили причастной к этим инцидентам именно Россию.