У РФ двічі посадили рейс "Москва - Сочі" через загрозу атаки дронів

За словами пасажирів рейсу SU1132, виліт із Москви відбувся 5 червня приблизно о 18:00. Кінцева точка маршруту - Сочі, однак долетіти туди не вдалося, оскільки близько 21:00 у місті ввели тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден через загрозу атаки дронів.

З цієї причини борт приземлився в Астрахані. Трохи пізніше літак знову спробував вилетіти в Сочі, але там о 23:00 знову ввели обмеження на польоти. У зв'язку з цим повітряне судно знову здійснило посадку, але вже в Мінеральних Водах.

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Попередньо, зліт можуть відкласти аж до ранку.