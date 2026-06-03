У Путіна відповіли погрозами на удари України по Петербургу
У Кремлі прокоментували нічну атаку українських дронів по Петербургу. Москва заявила, що відповідь на українські удари вже має "системний характер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Прес-секретаря РФ Дмитра Пєскова попросили пояснити, яким чином Москва планує відповісти на удар дронів по Санкт-Петербургу напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Конкретики у відповіді речника Кремля не пролунало.
"Я хочу нагадати вам про заяву Міністерства закордонних справ, де йдеться про те, що наші відповіді носитимуть системний характер. Вони, власне, уже носять системний характер", - сказав Пєсков.
Іншими словами, у Кремлі натякнули, що жодних нових кроків у відповідь не планують - триватимуть звичні російські обстріли України.
Нагадаємо, у ніч на 3 червня українські далекобійні безпілотники уразили Петербурзький нафтовий термінал - найбільший нафтопереробний комплекс на північному заході Росії.
Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про збиті в регіоні 30 безпілотників.
Згодом президент Володимир Зеленський розкрив повний перелік цілей нічної атаки: крім нафтового термінала, удару зазнали об'єкти Кронштадтської військово-морської бази та збройове підприємство в Тамбовській області. Відстань від кордону України до Петербурга - близько 1100 кілометрів.
Удар по Кронштадту виявився прицільним. За даними Генштабу ЗСУ, уражено кораблі і об'єкти інфраструктури в порту.