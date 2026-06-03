У Путіна відповіли погрозами на удари України по Петербургу

У Кремлі прокоментували нічну атаку українських дронів по Петербургу. Москва заявила, що відповідь на українські удари вже має "системний характер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Прес-секретаря РФ Дмитра Пєскова попросили пояснити, яким чином Москва планує відповісти на удар дронів по Санкт-Петербургу напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Конкретики у відповіді речника Кремля не пролунало.

"Я хочу нагадати вам про заяву Міністерства закордонних справ, де йдеться про те, що наші відповіді носитимуть системний характер. Вони, власне, уже носять системний характер", - сказав Пєсков.

Іншими словами, у Кремлі натякнули, що жодних нових кроків у відповідь не планують - триватимуть звичні російські обстріли України.