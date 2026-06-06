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В РФ дважды посадили рейс "Москва - Сочи" из-за угрозы атаки дронов

01:33 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно о вынужденной посадке самолета?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в Сочи дважды ограничили прием самолетов (Getty Images)

В России вечером 5 июня самолет рейсом "Москва - Сочи" дважды был вынужден совершить посадку из-за угрозы атаки неизвестных беспилотников. Третий взлет могут отложить аж до утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост российского паблика "Осторожно Новости".

По словам пассажиров рейса SU1132, вылет из Москвы состоялся 5 июня примерно в 18:00. Конечная точка маршрута - Сочи, однако долететь туда не удалось, так как около 21:00 в городе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки дронов.

По этой причине борт приземлился в Астрахани. Чуть позже самолет вновь попытался вылететь в Сочи, но там в 23:00 снова ввели ограничения на полеты. В связи с этим воздушное судно вновь совершило посадку, но уже в Минеральных Водах.

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Предварительно, взлет могут отложить аж до утра.

Другие инциденты

Напомним, в ночь на 3 июня мэр Москвы Собянин регулярно отчитывался, что на столицу РФ летели неизвестные дроны и что ПВО их якобы сбивает.

Также мы писали, что под утро того же дня дроны атаковали нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга, в результате чего возник масштабный пожар.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.

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