В РФ дважды посадили рейс "Москва - Сочи" из-за угрозы атаки дронов

В России вечером 5 июня самолет рейсом "Москва - Сочи" дважды был вынужден совершить посадку из-за угрозы атаки неизвестных беспилотников. Третий взлет могут отложить аж до утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост российского паблика "Осторожно Новости".
По словам пассажиров рейса SU1132, вылет из Москвы состоялся 5 июня примерно в 18:00. Конечная точка маршрута - Сочи, однако долететь туда не удалось, так как около 21:00 в городе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки дронов.
По этой причине борт приземлился в Астрахани. Чуть позже самолет вновь попытался вылететь в Сочи, но там в 23:00 снова ввели ограничения на полеты. В связи с этим воздушное судно вновь совершило посадку, но уже в Минеральных Водах.
Предварительно, взлет могут отложить аж до утра.
Напомним, в ночь на 3 июня мэр Москвы Собянин регулярно отчитывался, что на столицу РФ летели неизвестные дроны и что ПВО их якобы сбивает.
Также мы писали, что под утро того же дня дроны атаковали нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга, в результате чего возник масштабный пожар.
Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.