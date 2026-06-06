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У РФ двічі посадили рейс "Москва - Сочі" через загрозу атаки дронів

01:33 06.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про вимушену посадку літака?
aimg Едуард Ткач
У РФ двічі посадили рейс "Москва - Сочі" через загрозу атаки дронів Фото: у Сочі двічі обмежили приймання літаків (Getty Images)
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У Росії ввечері 5 червня літак рейсом "Москва - Сочі" двічі був змушений здійснити посадку через загрозу атаки невідомих безпілотників. Третій зліт можуть відкласти аж до ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост російського пабліка "Осторожно Новости".

За словами пасажирів рейсу SU1132, виліт із Москви відбувся 5 червня приблизно о 18:00. Кінцева точка маршруту - Сочі, однак долетіти туди не вдалося, оскільки близько 21:00 у місті ввели тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден через загрозу атаки дронів.

З цієї причини борт приземлився в Астрахані. Трохи пізніше літак знову спробував вилетіти в Сочі, але там о 23:00 знову ввели обмеження на польоти. У зв'язку з цим повітряне судно знову здійснило посадку, але вже в Мінеральних Водах.

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Попередньо, зліт можуть відкласти аж до ранку.

Інші інциденти

Нагадаємо, у ніч на 3 червня мер Москви Собянін регулярно звітував, що на столицю РФ летіли невідомі дрони і що ППО їх нібито збиває.

Також ми писали, що під ранок того самого дня дрони атакували нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України вразили кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ.

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