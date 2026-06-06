В РФ дважды посадили рейс "Москва - Сочи" из-за угрозы атаки дронов

В России вечером 5 июня самолет рейсом "Москва - Сочи" дважды был вынужден совершить посадку из-за угрозы атаки неизвестных беспилотников. Третий взлет могут отложить аж до утра.

По словам пассажиров рейса SU1132, вылет из Москвы состоялся 5 июня примерно в 18:00. Конечная точка маршрута - Сочи, однако долететь туда не удалось, так как около 21:00 в городе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки дронов.

По этой причине борт приземлился в Астрахани. Чуть позже самолет вновь попытался вылететь в Сочи, но там в 23:00 снова ввели ограничения на полеты. В связи с этим воздушное судно вновь совершило посадку, но уже в Минеральных Водах.

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Предварительно, взлет могут отложить аж до утра.